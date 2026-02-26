«Продлевают жизнь»: Диетолог раскрыла неочевидную пользу любимых россиянами орехов
Диетолог Павлюк: фисташки продлевают жизнь и нормализуют холестерин
26 февраля во всем мире традиционно считается днем фисташек. В разных странах производители орехов и кулинары в этот день рассказывают об истории культивирования этих орехов, их пищевой ценности, делятся рецептами блюд и десертов.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что в фисташках есть вещества, помогающие при артериальной гипертонии.
«Это не заменяет лечение, но благоприятно к употреблению при артериальной гипертензии. Небольшая помощь — 5% примерно. Фисташки, конечно, должны быть без соли», — сказала она.
По словам диетолога, эти орехи содержат полезные жиры, которые помогают крови в организме.
«Они продлевают жизнь. Для нормализации холестерина фисташки полезны и для профилактики хронических заболеваний», — отметила она.
Павлюк добавила, что их стоит есть в рамках общего количества орехов 20 — 30 г в день.