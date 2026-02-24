«Не страдать от голода»: Пост будет полезен не только для души, но и для здоровья
Диетолог Дианова: Постный рацион полезен для здоровья
Временный отказ от мяса, яиц и молочных продуктов во время Великого поста способствует снижению рисков по сердечно-сосудистым заболеваниям, контролю уровня сахара в крови, улучшению работы кишечника, а также снижению веса. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.
По ее словам, постное питание необходимо выстроить с соблюдением баланса белков и углеводов, чтобы не страдать от голода. Диетолог порекомендовала во время поста просто отказаться от мяса, молочных продуктов и яиц в пользу растительной пищи без жестких ограничений.
«В таком варианте, с минимизацией всевозможных рисков, пост однозначно будет полезен, причем не только для души, но и для здоровья, поскольку в рационе появляется большое количество растительной пищи, которая содержит клетчатку, растительные жиры и большое количество витаминов и микроэлементов», — сказала Дианова Общественной Службе Новостей.
Она добавила, что постный рацион также улучшает работу кишечника, способствует перестройке пищевых привычек, а также может привести к небольшому снижению веса.