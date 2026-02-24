«Не страдать от голода»: Пост будет полезен не только для души, но и для здоровья

24 февраля 2026, 18:14

Диетолог Дианова: Постный рацион полезен для здоровья

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Временный отказ от мяса, яиц и молочных продуктов во время Великого поста способствует снижению рисков по сердечно-сосудистым заболеваниям, контролю уровня сахара в крови, улучшению работы кишечника, а также снижению веса. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.





По ее словам, постное питание необходимо выстроить с соблюдением баланса белков и углеводов, чтобы не страдать от голода. Диетолог порекомендовала во время поста просто отказаться от мяса, молочных продуктов и яиц в пользу растительной пищи без жестких ограничений.





«В таком варианте, с минимизацией всевозможных рисков, пост однозначно будет полезен, причем не только для души, но и для здоровья, поскольку в рационе появляется большое количество растительной пищи, которая содержит клетчатку, растительные жиры и большое количество витаминов и микроэлементов», — сказала Дианова Общественной Службе Новостей.