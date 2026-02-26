Назван эффективный способ замедлить старение мозга

26 февраля 2026, 13:19

JAMA: Соблюдение здорового рациона снижает риск ухудшения памяти и мышления

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Соблюдение здорового рациона в среднем возрасте может существенно снизить риск ухудшения памяти и мышления в пожилые годы. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 159 тысяч человек. Об этом пишет журнал JAMA Neurology.