Назван эффективный способ замедлить старение мозга
Соблюдение здорового рациона в среднем возрасте может существенно снизить риск ухудшения памяти и мышления в пожилые годы. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 159 тысяч человек. Об этом пишет журнал JAMA Neurology.
Наилучшие результаты показала диета DASH, предназначенная для контроля артериального давления. Люди в возрасте 45–54 лет, строго следовавшие ее принципам, имели на 41% меньший риск ухудшения когнитивных функций в пожилом возрасте по сравнению с теми, кто придерживался соответствующих правил менее строго. Положительный эффект наблюдался и при других здоровых диетах, направленных на снижение воспалительных процессов и уровня сахара в крови.
Улучшение когнитивных функций было связано с увеличением потребления овощей, фруктов, рыбы и умеренным употреблением вина. Частое употребление красного и переработанного мяса, жареного картофеля и сладких напитков, напротив, ассоциировалось с ухудшением когнитивных способностей в пожилом возрасте.
Исследователи подчёркивают, что здоровье сердца тесно связано со здоровьем мозга. По их мнению, поддержание нормального артериального давления и состояния сосудов может защитить мозговые клетки от хронического ущерба и замедлить процесс когнитивного старения.
