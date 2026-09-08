«Профанация абсолютная»: Россиянам раскрыли секрет о домашних измерителях воды и объяснили, как добиться правды от УК

08 сентября 2026, 13:18

Эксперт по воде Гончар: дорогие приборы не покажут качество воды в домашних условиях

Фото: iStock/Artem Tarasov

Тысячи россиян покупают портативные TDS-метры, чтобы проверить воду, и впадают в панику от высоких цифр. Можно ли обойтись без таких дорогих покупок?





Кандидат технических наук Юрий Гончар в беседе с «Радио 1» заявил, что эти приборы не показывают ничего, кроме будущей накипи в чайнике, и дал чёткий алгоритм действий для тех, кто заметил мутную или ржавую воду из крана.





«Это профанация абсолютная. Если высокое солесодержание — вода будет оставлять накипь. Люди покупают за большие деньги приборы, которые не говорят абсолютно ни о чём», — сказал эксперт.

«Вода отбирается специалистом лаборатории, опломбируется. С иском-протоколом можно обращаться в управляющую компанию. По действующим нормативным актам 1 000 мг в литре — вода совершенно пригодна для повседневного потребления. Кальций и магний — это те вещества, жизненно необходимые организму. А родник с 10—20 мг — это дистиллированная вода: утолить жажду — да, принести пользу — нет», — отметил Гончар.