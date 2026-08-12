Вода разрушила жилой дом в российском регионе
Жилой дом разрушился в Хабаровском крае из-за подъема уровня воды в реке Амур. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Вода размыла грунт под зданием, находившимся между селами Воронежское и Малышево, после чего строение сползло вниз. На текущий момент уровень воды в Амуре возле Хабаровска достигает 487 сантиметров — это на 37 см выше неблагоприятной отметки. Паводковые воды заливают острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Местные жители вынуждены вывозить имущество и спасать урожай.
Накануне, 11 августа, в Хабаровске ввели режим ЧС в связи с паводковой обстановкой. Уровень воды в Амуре продолжает расти, ежесуточно прибавляя около десяти сантиметров. При сохранении такой динамики к пятнице отметка может повыситься еще на полметра.
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