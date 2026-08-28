«Вода, растворяющая кости»: кислота попала студенту в лицо
В Университете Хоккайдо в Саппоро произошёл смертельный инцидент с участием высокотоксичной плавиковой кислоты. Об этом стало известно в пятницу.
Как сообщает газета The Mainichi, чрезвычайное происшествие случилось утром 27 августа в корпусе естественно-научного факультета. В результате троих молодых людей госпитализировали. Одного из них, аспиранта, спасти не удалось — кислота попала ему на голову и лицо. Двое других студентов, которые поспешили на помощь пострадавшему, получили лёгкие повреждения, их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.
Плавиковая (фтористоводородная) кислота является одним из наиболее опасных химических реагентов и известна как «вода, растворяющая кости». Её ионы фтора способны глубоко проникать через кожные покровы, вызывая тяжёлые химические ожоги, системное отравление организма и даже внезапную остановку сердца.
В Университете Хоккайдо принесли соболезнования семье погибшего и заявили, что в сотрудничестве с компетентными органами ведётся тщательное расследование обстоятельств случившегося. Подчёркивается, что трагедия произошла не во время проведения экспериментального исследования. Сразу после происшествия здание научно-исследовательского корпуса временно закрыли.
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