«Вода, растворяющая кости»: кислота попала студенту в лицо

28 августа 2026, 20:48

В Японии студент-химик погиб при попадании токчичной кислоты на лицо и голову

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Университете Хоккайдо в Саппоро произошёл смертельный инцидент с участием высокотоксичной плавиковой кислоты. Об этом стало известно в пятницу.