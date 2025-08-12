Профессор МГУ оценил идею Госдумы запретить в России нецензурную брань

12 августа 2025, 15:25

Профессор Иллистратов: если запретить мат, придется запретить интернет

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

В Госдуме предложили блокировать контент с нецензурной бранью в соцсетях и на цифровых платформах. Автор инициативы, депутат Андрей Свинцов, считает, что мат противоречит традиционным ценностям России. Однако эксперты сомневаются в эффективности запретов. Доктор культурологии, профессор МГУ, автор словарей сленга Владимир Елистратов в беседе с «Радио 1» поделился мнением о том, что сама идея ограничения мата хороша, но ее воплощение вызывает вопросы.





По словам эксперта, в русской традиции всегда существовала борьба с нецензурной лексикой: сначала церковь, затем советская власть, теперь государство. Однако полностью искоренить мат невозможно — он глубоко укоренен в языке и культуре.





«Это вечный процесс. Можно сократить его употребление, но запретить совсем — нереально», — отмечает Иллистратов.

«Если запретить мат, то, как шутят, придется запретить и интернет. Контента слишком много, и контролировать его крайне сложно».

«Можно рекомендовать не использовать мат, но запретить его повсеместно — утопия. Это как пытаться одергивать молодежь на улице: раньше такие замечания работали, сейчас — нет».

«Запрещать тупое, бессмысленное сквернословие — правильно. Но нужно понимать, что мат — часть языковой культуры, и бороться с ним надо не только запретами, но и воспитанием», — подчеркнул он.