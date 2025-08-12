Помощник президента Мединский вручил Золотую звезду внуку Алексея Береста
Мединский вручил Золотую звезду внуку Береста, штурмовавшего Рейхстаг
Помощник президента и председатель Российского военно‑исторического общества Владимир Мединский вручил Золотую звезду Героя России внуку Алексея Береста, участника штурма Рейхстага, сообщает корреспондент РИА Новости.
Указом президента, подписанным в июле, Алексей Берест был посмертно удостоен звания Героя России. Торжественная церемония прошла в Музее военной формы в Москве.
«Все участники войны — герои, но особая история была с водружением Знамени Победы. Решением президента России историческая справедливость была восстановлена», — сказал Мединский на церемонии награждения. По его словам, вручить награду потомку Береста — особая честь.
Штурмовая знаменная группа, поднявшая флаг над Рейхстагом в мае 1945 года, состояла из трёх человек: командира группы Алексея Береста и бойцов Михаила Егорова и Мелитона Кантарии; последние двое ранее были удостоены звания Героя Советского Союза.
Алексей Берест родился 9 марта 1921 года в деревне Горяйстовка Ахтырского района Сумской области в большой крестьянской семье. В октябре 1939 года он добровольно вступил в Красную Армию и участвовал в Советско‑финской войне. В начале Великой Отечественной войны Берест числился рядовым, затем был произведён в ефрейторы; в 1943 году его отобрали для учёбы в Ленинградском военно‑политическом училище. После его окончания он стал заместителем командира батальона по политической части 756‑го стрелкового полка 150‑й стрелковой дивизии.
30 апреля 1945 года младший лейтенант Берест возглавил операцию по водружению Знамени военного совета 3‑й ударной армии на куполе Рейхстага в Берлине; за это он был награждён Орденом Красного Знамени.
Алексей Берест трагически погиб 3 ноября 1970 года: ценой своей жизни он спас пятилетнюю девочку из‑под колес поезда в Ростовской области.