Крымчан предупредили о длительных отключениях мобильного интернета
Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма предупредило, что в регионе возможны длительные отключения мобильного интернета.
В ведомстве пояснили, что такая мера может быть применена для защиты от атак со стороны украинской армии; при этом кабельный интернет и голосовая связь по сотовым сетям останутся доступны.
Крымчан просят заранее подготовиться к возможному ограничению доступа в мобильный интернет. В рекомендациях Минформы — сохранить номера служб такси, иметь при себе наличные, договориться с близкими о связи через звонки и СМС, скачать офлайн‑карты и по возможности использовать надежные точки Wi‑Fi.
Ранее в Республике Коми уже вводились временные ограничения на работу мобильного интернета; региональное министерство цифрового развития объяснило это плановой превентивной мерой.
Читайте также: