Крымчан предупредили о длительных отключениях мобильного интернета

12 августа 2025, 14:50

Мининформ: в Крыму могут быть длительные отключения интернета

Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма предупредило, что в регионе возможны длительные отключения мобильного интернета.