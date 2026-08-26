«Профилактика ОРВИ»: Россиянам рассказали, какие сезонные продукты влияют на здоровье осенью
Диетолог Королева: сезонные продукты осенью служат профилактикой ОРВИ
Осень — время простуд и вирусов, но многие забывают, что лучшая аптека — это продуктовый магазин. Врачи и диетологи сходятся во мнении: правильное питание в межсезонье защищает от инфекций не хуже прививки.
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что в погоне за иммунитетом мы часто бежим в аптеку, забывая о том, что защита уже выросла на грядках: сезонные продукты работают системно, укрепляя организм изнутри.
«Продукты содержат витамины, микроэлементы, антиоксиданты, флавоноиды. Они полезны в любое время года, причём вне зависимости от эпидемиологической обстановки и различных ситуаций, когда люди становятся подверженными заболеваниям», — сказала она.
По словам эксперта, главная ценность осеннего рациона — в его комплексном действии. Овощи дают клетчатку для очищения, чеснок и лук борются с бактериями, каши дарят энергию, а супы согревают и насыщают. Вместе эти продукты создают мощный защитный барьер.
«Эти компоненты пищи являются не только необходимыми для поддержания здоровья человека, но и очень важными с целью профилактики любых заболеваний, которые, как правило, имеют место быть в весенне-осенний период. Поэтому использование разнообразия сезонных продуктов является хорошим фундаментом для укрепления иммунитета», — добавила Королева.
Она отметила, что не обязательно искать суперфуды — достаточно вернуться к тому, что даёт природа: есть горячее, не пропускать завтраки и помнить, что тарелка борща с ложкой сметаны и кусочек чёрного хлеба — это и есть лучшая осенняя профилактика.