«Профилактика рака»: Врач назвала топ-5 самых полезных ягод лета
Врач Дианова: клубника содержит компоненты, полезные для профилактики рака
Лето вносит приятные изменения в наш рацион питания, включая сочные свежие и насыщающие энергией овощи и фрукты. На протяжении всех теплых месяцев они сменяют друг друга по спелости и сезонности, наполняя наш организм витаминами на весь год, а потому их так любят и взрослые, и дети. Летние ягоды — самое желаемое лакомство, которое может быть и самостоятельным блюдом, и основой десертов, напитков и варенья.
Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» выделила пятерку лидеров, которые стоит искать на прилавках в первую очередь:
- Клубника — содержит компоненты, полезные для профилактики рака молочной железы (особенно женщинам 40+);
- Облепиха — кладезь жирных кислот и антиоксидантов;
- Черная шелковица — мощное лечебное средство (лучше покупать сушеную);
- Черная смородина — универсальна в любом виде;
- Виноградный крыжовник (темный сорт) — редкая, но очень ценная ягода.
«Ягоды — источник витамина С, клетчатки и органических кислот. В своем составе они содержат больше фитонутриентов и антиоксидантов, чем фрукты. Но нужно соблюдать баланс», — отметила Дианова.