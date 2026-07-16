«Профилактика рака»: Врач назвала топ-5 самых полезных ягод лета

16 июля 2026, 10:38

Врач Дианова: клубника содержит компоненты, полезные для профилактики рака

Фото: istockphoto/Mikhail Davidovich

Лето вносит приятные изменения в наш рацион питания, включая сочные свежие и насыщающие энергией овощи и фрукты. На протяжении всех теплых месяцев они сменяют друг друга по спелости и сезонности, наполняя наш организм витаминами на весь год, а потому их так любят и взрослые, и дети. Летние ягоды — самое желаемое лакомство, которое может быть и самостоятельным блюдом, и основой десертов, напитков и варенья.





Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» выделила пятерку лидеров, которые стоит искать на прилавках в первую очередь:





Клубника — содержит компоненты, полезные для профилактики рака молочной железы (особенно женщинам 40+);

— содержит компоненты, полезные для профилактики рака молочной железы (особенно женщинам 40+); Облепиха — кладезь жирных кислот и антиоксидантов;

— кладезь жирных кислот и антиоксидантов; Черная шелковица — мощное лечебное средство (лучше покупать сушеную);

— мощное лечебное средство (лучше покупать сушеную); Черная смородина — универсальна в любом виде;

— универсальна в любом виде; Виноградный крыжовник (темный сорт) — редкая, но очень ценная ягода.

«Ягоды — источник витамина С, клетчатки и органических кислот. В своем составе они содержат больше фитонутриентов и антиоксидантов, чем фрукты. Но нужно соблюдать баланс», — отметила Дианова.