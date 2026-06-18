«Прогноз неблагоприятный»: Онколог развеяла главные мифы о летнем загаре

18 июня 2026, 11:02

Онколог Гайдаш: смерть после удаления родинки — миф

Фото: iStock/CentralITAlliance

Миллионы людей едут на море, щедро нанося крем на лицо и забывая про спину, а потом удивляются, почему родинка вдруг начала расти. Как этого избежать?





Кандидат медицинских наук, дерматоонколог, директор медицинского центра «ТриАктив» Наталия Гайдаш в беседе с «Радио 1» рассказала, какие части тела мы зря игнорируем и как защитить детей от будущих проблем с кожей.





Главные зоны риска: шея и декольте

«Если вы нанесли крем только на нос и плечи, вы защитили кожу лишь наполовину. Самые открытые части — лицо, шея, декольте. Именно они подвержены воздействию солнца. Это сказывается на качестве кожи (раннее старение) и вызывает развитие плоскоклеточного рака и меланомы. В городском цикле достаточно уходовой косметики с SPF 30, но на курорте — только SPF 50 и больше», — объяснила эксперт.

Страшный миф про удаление родинок

«Есть стойкое убеждение, особенно у людей за 50, что после удаления родинки грозит смерть, но это мифология. Когда меланому вырастили до таких размеров, что сделать уже ничего нельзя, тогда прогноз неблагоприятный. А при раннем выявлении риски снижаются», — сказала Гайдаш.

Дети до 3-х лет — в группе особого риска

«Голопопые детки, бегающие по берегу в самый разгар солнца — для нас ужас. Это наши потенциальные пациенты через несколько лет. Солнечные ожоги до трех лет кратно увеличивают риск новообразований кожи. Детям до 10 лет — максимум на пляже до 10:30 утра и после 15:00. И обязательно в панамке!» — порекомендовала собеседница.