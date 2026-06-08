Онколог оценил сроки внедрения препарата для борьбы с глиомой

08 июня 2026, 17:56

Онколог Пылев: сроки внедрения препарата для борьбы с глиомой назвать трудно

Фото: iStock/Catalin Rusnac

Пока трудно сказать, когда в России смогут широко использовать новый препарат, предназначенный для борьбы с глиомой, вероятно, это случится не очень скоро. Так считает врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник «Евроонко» Андрей Пылев.





Напомним, в Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что российские ученые совершили значительный прорыв в области диагностики и лечения опухолей головного мозга, разработав новые препараты для лечения глиомы.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Пылев отметил, что такие новости являются замечательными, однако путь новых лекарств к пациентам может быть очень долгим, ввиду предстоящих испытаний и бюрократических процедур.





«Это вопрос не к нам, клиницистам, а, скорее, к чиновникам от медицины. В России в текущих условиях временной период, который потребуется проделать препарату, определить крайне сложно», — уточнил онколог.