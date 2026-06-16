Челябинские онкологи удалили у 35-летней женщины опухоль весом 8 килограммов
В Челябинске врачи удалили 35-летней женщине восьмикилограммовую опухоль из брюшной полости. Как отметил заместитель главного врача по хирургической помощи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Иван Гавришкин, такие новообразования на ранних стадиях часто не вызывают боли. Об этом пишет РИА Новости.
Опухоль врачи обнаружили случайно. Женщину не беспокоили боль и дискомфорт. После недавних родов ее смутило лишь то, что живот не уменьшился в размерах. УЗИ и компьютерная томография показали крупное новообразование в брюшной полости. В областном центре онкологии и ядерной медицины пациентке провели комбинированную операцию. Хирурги удалили опухоль, правую почку и выполнили резекцию диафрагмы.
По словам Ивана Гавришкина, уплотнения, в том числе злокачественные, на ранних стадиях часто не болят. Болевой синдром появляется позже и может говорить о прорастании в другие органы и структуры. Из-за этого новообразования в брюшной полости нередко находят уже на распространенных стадиях. Гистологическое заключение показало липосаркому — злокачественное новообразование из жировой ткани. Опухоль представляла собой единый узел с хорошо выраженной капсулой, поэтому врачам удалось удалить ее полностью.
Читайте также: