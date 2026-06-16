Челябинские онкологи удалили у 35-летней женщины опухоль весом 8 килограммов

16 июня 2026, 10:35

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В Челябинске врачи удалили 35-летней женщине восьмикилограммовую опухоль из брюшной полости. Как отметил заместитель главного врача по хирургической помощи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Иван Гавришкин, такие новообразования на ранних стадиях часто не вызывают боли. Об этом пишет РИА Новости.