Онколог назвала требующие посещения специалиста симптомы
Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала, какие симптомы нельзя игнорировать и срочно обращаться к специалисту. Об этом она сообщила в беседе с aif.ru.
Эксперт указала, что даже незначительные отклонения в состоянии организма могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, включая рак, и игнорировать их крайне рискованно. По её мнению, следует особенно внимательно следить за ранами и язвами, которые не заживают более двух недель, а также за любыми изменениями родинок и появлением новых образований, особенно если они увеличиваются в размере, меняют цвет или начинают кровоточить.
Пурцхванидзе отметила, что беспричинные кровотечения, такие как из носа, при кашле, в моче или кишечнике, могут быть тревожным сигналом. Кроме того, стоит обратить внимание на быстрый рост уплотнений, увеличение лимфатических узлов или появление безболезненных, но твердых образований.
Она добавила, что в некоторых случаях онкологические заболевания проявляются общим ухудшением состояния: резкой потерей веса, постоянной усталостью, повышенной температурой без видимой причины и частыми инфекционными заболеваниями. Специалист особо подчеркнула, что при наличии подобных симптомов не следует откладывать визит к врачу, так как ранняя диагностика существенно повышает шансы на успешное лечение.
