24 июля 2025, 14:26

Фото: медиасток.рф

Двадцать пятого июля в народном календаре называется Проклом Плакальщиком и Великими росами. Православные верующие в этот день вспоминают мучеников Прокла и Илария, погибших за христианскую веру в II веке. Об истории праздника, о запретах и приметах читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника и традиции Что можно делать на Прокла Плакальщика Что нельзя делать в Великие росы Приметы, предсказывающие погоду



История праздника и традиции

Фото: медиасток.рф



Что можно делать на Прокла Плакальщика

Фото: медиасток.рф



Что нельзя делать в Великие росы

Фото: медиасток.рф



Приметы, предсказывающие погоду