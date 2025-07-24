Прокл Плакальщик 25 июля: как не навлечь беду и сохранить здоровье, народные приметы
Двадцать пятого июля в народном календаре называется Проклом Плакальщиком и Великими росами. Православные верующие в этот день вспоминают мучеников Прокла и Илария, погибших за христианскую веру в II веке. Об истории праздника, о запретах и приметах читайте в материале «Радио 1».
История праздника и традиции
Святые Прокл и Иларий жили в I—II вв. в селении Калипта близ Анкиры (совр. территория Турции). Они были кровными родственниками (Иларий приходился Проклу племянником), оба исповедовали христианство. По приказу правителя Анкиры Максима Прокл был арестован и подвергнут истязаниям. Сановник хотел заставить Прокла поклониться языческим идолам, однако тот проявил удивительную стойкость и заявил, что вскоре Максим признает Иисуса Христа истинным Богом.
В гневе правитель велел привязать Прокла к колеснице и заставил мученика бежать за ней до соседнего селения. Святой, изнемогая от усталости, стал молиться Богу, прося остановить колесницу. В тот же миг кони и колесница встали, а сидевший в ней Максим окаменел. Он не мог пошевелиться до тех пор, пока не была подписана хартия, в которой Сын Божий признавался единственным Богом.
Посрамленный Максим жестоко отомстил святому: он велел Прокла привязать к столбу и расстрелять из луков. По дороге к месту казни процессию заметил Иларий. Он подошел к дяде, обнял его и заявил, что тоже верует в Иисуса Христа. Молодого человека арестовали, а Прокла казнили. Иларий принял мученическую смерть через три дня. Христиане похоронили святых вместе, в одной могиле.
В день Прокла Плакальщика появляются обильные росы и туманы, поэтому этот праздник также называется Великие росы. Считалось, что вода, собранная рано утром (с росы или тумана), обладает целебной силой — лечит болезни, улучшает зрение, приносит красоту и успокоение ума. Знахари советовали умыться росой, собирать травы. Крестьяне старались к Проклу успеть убрать сено и собрать урожай, чтобы дожди и сырость не испортили запасы. День символизировал границу между летними заботами и ожиданием осенних работ — урожай нужно сохранить, а дух настроить на благополучие.
Что можно делать на Прокла Плакальщика
Православная церковь не устанавливает особых запретов в день памяти святых Прокла и Илария. Однако верующим следует учитывать, что праздник выпадает на пятницу — постный день. Поэтому 25 июля рекомендуется придерживаться поста или хотя бы не переедать.
В этот день, согласно народным поверьям, следует закрывать окна от росы и тумана вечером. Нужно кормить бездомных животных и помогать нуждающимся, работать на сенокосе или жать хлеб и соблюдать тишину в доме, тогда гармония вернётся в семью.
Что нельзя делать в Великие росы
В этот день нельзя было плакать. Считалось, что слёзы, пролитые на праздник, оставят печаль на весь год. Также существовали запреты на сплетни, ссоры, ругань, поскольку негативную энергию могла забрать роса и вернуть обратно. Кроме того, на Прокла не принимали подарки и угощения от незнакомцев. Через «дар» могли передаться болезни и беды постороннего человека.
Нельзя купаться или даже приближаться к водоёмам — считается опасным. Также лучше не начинать финансовые сделки, брать и давать в долг, ходить по росе босиком или в мокрой обуви — это сулит болезнь и неудачу. Женщинам не следует перегружать себя тяжёлым физическим трудом, иначе будут проблемы со здоровьем.
Приметы, предсказывающие погоду
Если утром будет много росы и будет сильный туман, то день будет ясным и тёплым, а лето — жарким. Отсутствие росы и тумана предвещает дождливый период. Если роса не испарится утром, то днём ждите грозу. Громкое жужжание пчёл — к жаркому дню, много грибов в лесу — грядёт похолодание.