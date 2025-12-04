Прокопьев день 5 декабря: почему нельзя давать в долг, дарить цветы, пить алкоголь и оставлять гостей на ночь, народные приметы
5 декабря отмечают Прокопьев день. Праздник символизирует, что зима окончательно вступила в свои права и пора готовиться к снежным дорогам. В этот день люди проводили разные обряды и занимались хозяйственными делами. Подробнее о традициях, приметах и запретах — в материале «Радио 1».
История праздника5 декабря (22 ноября по старому стилю) православные чтят память мученика Прокопия Кесарийского из Палестины, служившего в третьем столетии в храме города Кесарии. Он исполнял обязанности церковного чтеца и занимался переводом священных книг. Святой отличался страстью к проповеди Евангелия и обладал даром целительства. Во времена жестоких преследований христиан при римском правителе Диоклетиане в 303 году Прокопий оказался среди арестованных верующих. За отказ поклоняться языческим богам его долго мучили, а потом убили. Церковь почитает его одним из ранних святых-мучеников, отдавших жизнь за веру.
Народная культура наделила образ святого Прокопия особыми чертами: именно с его именем ассоциируется начало зимнего сезона и устройство снежных путей. Отсюда и возникло название праздничного дня — Прокопий зимний.
Народные традицииПрокопьев день отмечает важный переход от осенних дел к зимнему сезону. Мужчины из деревень собирались, чтобы «прокопать» первые зимние дороги, обеспечивая связь с соседними селами. Считалось, что с этого момента проложенные пути сохранялись до весны. В народе говорили: «Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает». Установка дорожных вех также играла значимую роль. Это были высокие колья с пучками соломы или тряпья, которые ставили вдоль дорог, чтобы путники не терялись во время метелей. С этого дня начинался и сезон зимних ярмарок. Крестьяне загружали свои товары на сани и отправлялись на рынок. Поэтому параллельно с прокладкой дорог они занимались ремонтом старых саней или изготовлением новых.
Важно также было заготовить дрова, починить инвентарь и ухаживать за скотом в хлевах. После трудового дня вечер посвящался отдыху. Люди собирались на посиделки с постными угощениями, делились историями и воспоминаниями. В этот день было принято заниматься благотворительностью: раздавать милостыню и ненужную одежду тем, кто в ней нуждался. Считалось, что жадность в этот день могла привести к бедности.
Что нельзя делать 5 декабряВажно было поддерживать в доме позитивную атмосферу, чтобы не привлечь беду. Старались избегать действий, которые могли бы навредить семейному благополучию. Например, не давали в долг деньги, муку или соль — это могло привести к нужде в следующем году.
5 декабря не стоит оставлять гостей на ночь — это может привести к тому, что вы «перенесете» их проблемы. Не начинайте важные дела, такие как ремонт или переезд — это может оказаться неудачным. Не смотрите в глаза собеседнику, чтобы не поругаться. Употребление алкоголя, особенно в больших количествах, тоже не лучший выбор, так как это может привлечь нежелательных духов. Не дарите живые цветы, а иначе радость в вашем доме начнет увядать.
ПриметыКрестьяне всегда внимательно следили за природой, чтобы предсказать, какой будет зима. Эти наблюдения помогали им подготовиться к холодам. Например, если птицы собирали много пуха и перьев для своих гнёзд, это означало, что она будет суровой. А если в день Прокопия стояла теплая погода, то ждали долгую и снежную зиму.
Другие приметы дня:
- Сильный снегопад — к холодной, морозной зиме;
- Снегирь запел — скоро начнется вьюга или метель.
- Вокруг луны видны тусклые красноватые кольца — к скорым морозам;
- Ясная погода — к ранней весне;
- Иней утром на деревьях — к хорошему урожаю в следующем году.