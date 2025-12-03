Достижения.рф

Президент Путин пообещал исполнить три желания на Новый Год

Президент Путин пообещал исполнить желания трех детей на Новый Год
Фото: istockphoto/Kusska

Президент России Владимир Путин пообещал выполнить новогодние желания трех детей. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.



Глава государства снял с новогодней елки три открытки, на которых дети написали о своих мечтах.

Пятилетний Тимур хочет стать инспектором Дорожно-патрульной службы (ДПС), девятилетняя Варя мечтает встретиться с космонавтом, а семилетний Игорь выразил желание посетить Музей мирового океана в Калининграде.

Каждый год президент исполняет мечты детей в рамках акции «Елка желаний».

Читайте также:

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0