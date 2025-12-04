Москвичей предупредили об изменении климатических условий к середине столетия
В Москве средняя температура воздуха повысится на 2-3 градуса к 2050 году. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, климатические изменения неизбежны, однако их интенсивность будет зависеть от мер по достижению углеродного баланса.
Специалист отметил, что в южных областях страны наблюдается тенденция к теплой погоде и усилению засушливости. При этом в северных районах он спрогнозировал серьезные температурные колебания.
Вильфанд подчеркнул важность этих прогнозов для разработки мер противодействия негативным последствиям глобального потепления. В частности, речь идёт о необходимости обводнения засушливых территорий. Такие меры помогут минимизировать негативные последствия климатических изменений для экосистем и населения, резюмировал синоптик.
