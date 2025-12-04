Москвичей предупредили об изменении климатических условий к середине столетия

04 декабря 2025, 05:40

Вильфанд: климат в Москве изменится к 2050 году

Фото: istockphoto / mzabarovsky

В Москве средняя температура воздуха повысится на 2-3 градуса к 2050 году. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.