В Госдуму внесут инициативу о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам
Пожилым россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом, инициативу внесут в Госдуму 4 декабря. Информация следует из законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях», пишет РИА Новости.
Руководитель партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов представил документ о ежегодной доплате к страховой пенсии. Размер доплаты не должен быть ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера, что в 2025 году составит около 22,8 тысячи рублей.
Авторы инициативы считают, что выплаты к концу декабря помогут пенсионерам подготовиться к праздникам и приобрести подарки. Партия подчеркивает, что это предложение отражает политику, направленную на улучшение качества жизни пожилых граждан.
