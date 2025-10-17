В Москве на выходных прогнозируют дожди и небольшое потепление
В столичном регионе 18–19 октября ожидается неустойчивая погода, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на специалиста «Метеоновости» Татьяну Позднякову.
По ее словам, в пятницу и субботу местами возможен небольшой дождь. С 20 по 23 октября атмосферу будет определять область повышенного давления, существенных осадков не ожидается. Минимальная температура составит около плюс 1–5 градусов, с возможным небольшим минусом 20 октября.
Дневная температура будет понижаться: в субботу ожидается плюс 5–7 градусов, в воскресенье — плюс 6–8.
«Фон температуры будет чуть выше климатической нормы. Небольшие дожди могут испортить настроение днем в субботу», — добавила Позднякова.