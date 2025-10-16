Синоптики сообщили, что в Кузбассе ожидаются морозные ночи и тёплые дни

16 октября 2025, 16:08

Фото: istockphoto / Germanovich

Во второй половине недели в Кемеровской области ожидается переменчивая погода. По данным ЦГМС, в ночь на 17 октября температура опустится до –8…–13 °C, местами до –2…–7 °C. Днём воздух прогреется до 0…+5 °C. Осадков не прогнозируется, местами возможна дымка, сообщает Сибдепо.