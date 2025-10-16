Синоптики сообщили, что в Кузбассе ожидаются морозные ночи и тёплые дни
Во второй половине недели в Кемеровской области ожидается переменчивая погода. По данным ЦГМС, в ночь на 17 октября температура опустится до –8…–13 °C, местами до –2…–7 °C. Днём воздух прогреется до 0…+5 °C. Осадков не прогнозируется, местами возможна дымка, сообщает Сибдепо.
В субботу, 18 октября, ночью столбики термометров покажут –7…–12 °C, местами –1…–6 °C. Днём потеплеет до +2…+7 °C, осадков также не ожидается. В воскресенье ночью температура составит –3…–8 °C, местами до –13 °C, днём — от +2 до +7 °C.
Тем временем в других регионах Сибири и России сохраняется прохладная погода. В Новосибирской области днём воздух прогрелся максимум до +3 °C, в Москве и Подмосковье зафиксировано +5…+7 °C.
В Тюменской области прошёл мокрый снег, ветер усиливался до 13 м/с. Ночью температура опускалась до –9 °C. В Приморье в пятницу ожидаются аномальные морозы — до –12 °C. В Прикамье, наоборот, будет теплее обычного: днём синоптики обещают +2…+7 °C.
Читайте также: