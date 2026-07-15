«Пропадает нужность»: Россиянкам дали совет, как подготовить себя к кризису средних лет

15 июля 2026, 13:06

Психолог Сальникова: у женщин наступает кризис из-за физической ненужности

Фото: istockphoto/ilona titova

Вы чувствуете пустоту? Вроде бы дети подросли, муж на месте, дом построен, но внутри — звенящая тишина и паника. Это не депрессия, а ваш законный кризис среднего возраста. Но, в отличие от мужчин, он случился с вами позже.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что женщинам природа подарила «индульгенцию» — возможность быть нужной физически, поэтому кризис наступает тогда, когда пропадает нужность.





«У женщин кризис двигается на попозже, потому что социальный статус чаще всего связан с детьми. Дети в среднем появляются в диапазоне 25–35 лет, и даже сейчас мы видим тенденцию к сдвижению к 30–40 годам. Пока мы рожаем и воспитываем, наш организм вырабатывает окситоцин и пролактин, наша психика перестраивается под заботу. Этот этап дает нам иллюзию полной реализации. Мы не думаем о смысле жизни, потому что просто физически не успеваем», — сказала она.

Не впадайте в панику: это не крах, это пересборка. Пока мужчины пересобирают карьеру в 30, у вас есть шанс опереться на накопленный жизненный опыт.

это не крах, это пересборка. Пока мужчины пересобирают карьеру в 30, у вас есть шанс опереться на накопленный жизненный опыт. Смотрите в будущее иначе: выполнив биологическую программу, вы освобождаете колоссальный ресурс для самореализации.

выполнив биологическую программу, вы освобождаете колоссальный ресурс для самореализации. Помните: кризис — это двигатель развития.

«Плохо это или хорошо — непонятно. Потому что это обычный кризис среднего возраста. Его должны обязательно пройти все люди, чтобы не остаться на предыдущей ступени развития», — резюмировала Сальникова.