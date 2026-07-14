Зоопсихолог рассказала, как правильно организовать зоны отдыха для питомцев

14 июля 2026, 19:12

Зоопсихолог Левченко: лежанку для собаки лучше разместить в коридоре и в гостиной

Фото: iStock/Fly_dragonfly

Лежанку для кошек лучше всего обустраивать на шкафу, а для собак — в гостиной и у входной двери. Такой совет дала зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.





По ее словам, кошки места на высоте считают наиболее безопасными, поскольку оттуда можно осматривать всю территорию на предмет угроз. Эксперт посоветовала обустроить для питомца несколько зон отдыха: на шкафу, в укромном месте и рядом с местом, где часто присутствует хозяин.



Для собак важно обустроить уютную зону в коридоре, чтобы животное имело возможность следить за входной дверью и охранять дом. При отсутствии доступа к прихожей питомец может начать страдать от тревожности. Также следует создать затемненный угол, например поставить дом с крышей. Такое укрытие поможет собаке успокоиться во время стресса.





«Еще одну зону для отдыха, скажем, в виде коврика, матраса или лежанки с бортиками надо обустроить в гостиной или на кухне — там, где чаще всего собирается семья. Собаке очень важно чувствовать себя членом коллектива», — отметила Левченко в разговоре с Москвой 24.

«При гастрите, при изжоге, при дискомфорте в желудке животные начинают интересоваться несъедобными предметами, облизывают стены, пол, кровати», — уточнил эксперт.