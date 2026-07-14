Зоопсихолог рассказала, как правильно организовать зоны отдыха для питомцев
Лежанку для кошек лучше всего обустраивать на шкафу, а для собак — в гостиной и у входной двери. Такой совет дала зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.
По ее словам, кошки места на высоте считают наиболее безопасными, поскольку оттуда можно осматривать всю территорию на предмет угроз. Эксперт посоветовала обустроить для питомца несколько зон отдыха: на шкафу, в укромном месте и рядом с местом, где часто присутствует хозяин.
Для собак важно обустроить уютную зону в коридоре, чтобы животное имело возможность следить за входной дверью и охранять дом. При отсутствии доступа к прихожей питомец может начать страдать от тревожности. Также следует создать затемненный угол, например поставить дом с крышей. Такое укрытие поможет собаке успокоиться во время стресса.
«Еще одну зону для отдыха, скажем, в виде коврика, матраса или лежанки с бортиками надо обустроить в гостиной или на кухне — там, где чаще всего собирается семья. Собаке очень важно чувствовать себя членом коллектива», — отметила Левченко в разговоре с Москвой 24.
В свою очередь, ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил в беседе с RT, что поедание несъедобных предметов собакой может быть признаком гастрита или глистной инвазии.
«При гастрите, при изжоге, при дискомфорте в желудке животные начинают интересоваться несъедобными предметами, облизывают стены, пол, кровати», — уточнил эксперт.
Кроме того, у животного может быть нарушен минеральный обмен или собака просто хочет из любопытства попробовать предмет на вкус. В любом случае Шеляков порекомендовал обратиться к специалисту, провести исследование, чтобы выявить истинную причину подобного поведения.