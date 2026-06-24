В Новосибирске растет популярность гендер-пати
Большинство жителей Новосибирска считают проведение праздника по случаю раскрытия пола будущего ребенка важным мероприятием в жизни семьи. В среднем новосибирцы готовы потратить на торжество порядка 30 тысяч рублей. Такие данные приводит «Авито Услуги» по итогам соответствующего исследования.
Так, 58% опрошенных горожан считают, что гендер-пати таит в себе глубокий семейный смысл. Еще треть респондентов видят в празднике возможность разделить важный момент с близкими, а четверть — создать теплые воспоминания.
«Только 6% считают это данью трендам и всего 3% устраивают вечеринку ради соцсетей. Формат выбирают камерный — 43% приглашают только самых родных, ещё 26% собирают до 15 человек. Масштабные праздники для 15–30 гостей готовы провести 3%, для более 30 человек — 4%», — приводит полученные данные Om1 Новосибирск.
Чаще всего для объявления пола будущего ребенка выбирают торт с цветной начинкой и коробку с шарами, чуть менее востребованы цветной дым или пиротехника. За последний год спрос на услуги для гендер-пати существенно вырос. Интерес к созданию «голоса» младенца с помощью ИИ увеличился в 2,5 раза, на декор — на 76%, шары прибавили 61%, а салюты — 13%.