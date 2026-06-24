«Прописано кровью»: Автоэксперт рассказал, как не погибнуть при встрече с лосем на трассе

24 июня 2026, 12:41

Автоэксперт Мартыненко: при встрече с лосем на трассе нельзя давать сигнал

Фото: iStock/luvemakphoto

Лето — сезон не только отпусков и автопутешествий, но и резкого роста ДТП с дикими животными. По данным страховых компаний, количество выплат по КАСКО из-за столкновений с зверями выросло на 18–22% только за первые пять месяцев года. Однако, как показывает практика, большинство водителей совершенно не готовы к внезапному появлению кабана или лося на асфальте.





Автоэксперт и инструктор по контраварийной подготовке Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что знаки установлены не просто так.





«Пресловутый дорожный знак с силуэтом оленя нельзя игнорировать. Я часто езжу сам и вижу, как многие автолюбители теряются. Но самое ужасное — рассеянность. Когда я спрашиваю у знакомых-пассажиров: "Какой знак только что стоял?", они не могут ответить. Водитель включил музыку, думает о своём и не видит предупреждения. А ведь эти знаки установлены не просто так, они прописаны кровью», — сказал он.

«Вопреки распространенному мифу, подача звукового сигнала при виде зверя на дороге смертельно опасна. Включать звуковые сигналы категорически нельзя: животное может впасть в ступор и замереть на месте, а иногда — развернуться и совершить наскок на автомобиль. Это не собака, которая испугается и убежит. Лось или кабан реагируют иначе. Необходимо жесткое и экстренное торможение, но при этом — не вращая руль», — объяснил Мартыненко.

«Первое правило: если вы увидели препятствие, не надо сразу вилять влево-вправо. Тормозите на прямых колёсах — автомобиль становится более послушным. Если вы начнёте тормозить и одновременно крутить руль, велик риск улететь в кювет или вылететь на встречную полосу. Однако на скоростях выше 80 км/ч остановиться мгновенно не получится. В этом случае приходится маневрировать, и здесь нельзя нажимать на тормоз. Нога должна оставаться на педали газа. Это дает тягу на колесах и позволяет сохранить устойчивость. Если же нажать на тормоз в повороте — машину занесет, и вы окажетесь вне дороги», — заявил Мартыненко.