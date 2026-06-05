Велосипедисту оторвало руку в результате ДТП в Петербурге
В Красносельском районе Петербурга на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадал курьер. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Согласно предварительной версии, авария случилась по вине водителя Range Rover, который выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в бок автомобиля Volvo. Третьим участником ДТП стал курьер на велосипеде.
В результате столкновения пострадали два человека. Курьеру оторвало руку, а водителя внедорожника госпитализировали с травмой шеи. О состоянии людей, находившихся в салоне Volvo, информация не поступала.
В результате аварии у второй иномарки практически полностью разрушена передняя пассажирская дверь, а бампер Range Rover, скорее всего, не подлежит восстановлению. Очевидцы также отметили, что после удара курьерская сумка отлетела на тротуар, а обувь пострадавшего мужчины слетела с ног.
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