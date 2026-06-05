05 июня 2026, 00:50

78.ru: велосипедисту оторвало руку в результате ДТП в Петербурге

Фото: istockphoto/chokchaipoomichaiya

В Красносельском районе Петербурга на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадал курьер. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».