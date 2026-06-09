В Подмосковье взорвалась машина с водителем
В Подмосковье местные жители сообщили о взрыве машины вместе с водителем. Об этом информирует Readovka.
Инцидент произошёл в Балашихе, во дворе микрорайона Авиаторов. Мужчина подошёл к своему автомобилю и сел в салон, а когда начал отъезжать, раздался мощный хлопок.
Машина взорвалась и моментально загорелась. Затем она врезалась в другое транспортное средство, которое стояло поблизости. Во время инцидента пострадал сам водитель. Люди вытащили его из охваченного огнём салона, но спасти мужчину не удалось.
Отмечается, что возникший взрыв повредил проезжавший мимо автомобиль. В настоящее время сотрудники профильных ведомств выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о трагическом ДТП под Новосибирском. В результате аварии с грузовиком погиб подросток.
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