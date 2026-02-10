В российских школах планируют ввести отучающие от мата уроки

10 февраля 2026, 16:56

Фото: iStock/sengchoy

В российских школах предложили ввести уроки по изящной словесности, направленные на снижение употребления нецензурной лексики среди подростков. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, сообщает ТАСС.