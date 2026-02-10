В российских школах планируют ввести отучающие от мата уроки
В российских школах предложили ввести уроки по изящной словесности, направленные на снижение употребления нецензурной лексики среди подростков. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, сообщает ТАСС.
По его мнению, занятия могли бы проводить школьные психологи или преподаватели русского языка и литературы. Предполагается, что детям будут объяснять вред ненормативной речи и учить заменять грубые выражения более корректными словами.
Гриб отметил, что важно не ограничиваться изучением грамматики, а с раннего возраста развивать у школьников культуру общения. Он считает, что ученикам необходимо показывать, как правильно выражать эмоции и формулировать мысли без использования мата. В Общественной палате предлагают начинать такие уроки уже в младших классах.
