«Собственное бессилие»: Психолог назвала причины подростковой агрессии
Подростковая вспыльчивость является криком системы управления, которая не справляется с нагрузкой. Об этом рассказала клинический психолог, стратег, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина.
По ее словам, вспышка гнева у подростка — это аварийный выброс энергии, когда мозг не видит другого выхода, а внутренняя система задыхается от неопределенности, давления и собственного бессилия.
«Вспышка подростковой ярости — не случайный сбой. Это закономерный отказ системы, которая перегружена невыполнимой задачей: в условиях цейтнота и гормональной перестройки построить взрослую личность. Ваша задача как родителя — не тушить пожар эмоциями, а работать инженером по восстановлению контроля», — объяснила Ишина в разговоре с RuNews24.ru.
В момент вспышки гнева подросток физиологически неспособен к конструктивному диалогу. Поэтому этот момент стоит переждать, а потом уже проводить разговор, отметила психолог.
Она добавила, что подростковая агрессия может являться способом сепарации, криком о внимании, неосознанной попыткой воссоединить родителей или указать им на свою перегрузку. Задача родителей заключается в том, чтобы найти истинную причину и найти способы решения проблемы.