«Собственное бессилие»: Психолог назвала причины подростковой агрессии

11 февраля 2026, 15:33

Психолог Иншина: Подростковая вспыльчивость может быть криком о внимании

Фото: iStock/Dima Berlin

Подростковая вспыльчивость является криком системы управления, которая не справляется с нагрузкой. Об этом рассказала клинический психолог, стратег, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина.





По ее словам, вспышка гнева у подростка — это аварийный выброс энергии, когда мозг не видит другого выхода, а внутренняя система задыхается от неопределенности, давления и собственного бессилия.





«Вспышка подростковой ярости — не случайный сбой. Это закономерный отказ системы, которая перегружена невыполнимой задачей: в условиях цейтнота и гормональной перестройки построить взрослую личность. Ваша задача как родителя — не тушить пожар эмоциями, а работать инженером по восстановлению контроля», — объяснила Ишина в разговоре с RuNews24.ru.