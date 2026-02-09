Психолог перечислила признаки буллинга ребенка в школе

09 февраля 2026, 17:09

Психолог Шувалова: Буллинг в школе происходит с молчаливого согласия взрослых

Фото: iStock/Pressmaster

Буллинг — это систематические издевательства, оскорбления, толчки и даже бойкот. А в век популярности социальных сетей травму может нанести и травля в Интернете. Об этом рассказала психолог, преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия» Лилия Шувалова.





По ее словам, ребенку, который столкнулся с буллингом, необходимо обеспечить полную безопасность. Однако психолог предупредила, что жертвы насилия нечасто рассказывают родителям о своих проблемах. Однако на это могут указывать плохие сон и аппетит ребенка, грязная одежда и отсутствие желания идти в школу. Буллинг происходит с молчаливого согласия окружающих, подчеркнула Шувалова.





«Буллинг в школе и его игнорирование со стороны взрослых, которые должны были защищать, порой может искалечить судьбу маленького человека. Если ребенок подвергся буллингу, то следует незамедлительно написать заявление на имя руководителя организации. От письменно изложенного заявления будет просто невозможно отмахнуться. Проблему придется решать», — отметила эксперт в разговоре с RuNews24.ru.