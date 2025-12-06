Достижения.рф

Простые рецепты вкуснейших десертов и напитков на Новый год

Фото: iStock/Olga Mazyarkina

Новый год — это время волшебства, радости и, конечно, вкусной еды. Праздничный стол всегда радует разнообразием блюд, а десерты и напитки создают особую атмосферу. В материале «Радио 1» рассмотрим простые и доступные рецепты, которые помогут вам порадовать близких и сделать этот день незабываемым.



1. Нежный торт с ягодами

Торт с ягодами станет настоящим украшением вашего стола. Для его приготовления понадобятся:

  • 200 г бисквитного печенья;
  • 400 г сметаны;
  • 150 г сахара;
  • 250 г свежих ягод (малина, клубника или черника).

Сначала измельчите печенье в крошку. В глубокой миске смешайте сметану с сахаром до полного растворения. Затем добавьте ягоды и аккуратно перемешайте. Выложите половину печенья на дно формы, затем распределите сметанную массу. Повторите слои, завершив печеньем. Уберите торт в холодильник на несколько часов. Перед подачей украсьте свежими ягодами. Этот десерт порадует всех своим легким вкусом и ярким внешним видом.

Фото: iStock/Amanda Beekman

2. Шоколадные трюфели

Шоколадные трюфели — это лакомство, которое покорит сердца сладкоежек. Для создания вам понадобятся:

  • 200 г темного шоколада;
  • 100 мл сливок;
  • Какао-порошок или кокосовая стружка для обсыпки.

Сначала нагрейте сливки в кастрюле до появления пузырьков. Затем добавьте поломанный шоколад и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Охладите смесь в холодильнике, чтобы она загустела. После этого сформируйте из нее небольшие шарики и обваляйте в какао или кокосовой стружке. Эти трюфели станут отличным угощением для гостей.

Фото: iStock/Arx0nt

3. Яблочный пирог с корицей

Яблочный пирог — это классика новогодней выпечки. Для него вам понадобятся:

  • 4 яблока;
  • 200 г муки;
  • 150 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 1 ч. ложка корицы;
  • Разрыхлитель теста.

Очистите яблоки от кожуры и нарежьте их кубиками. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, разрыхлитель и корицу. Перемешайте до однородного состояния. Выложите половину теста в форму, затем добавьте яблоки и закройте оставшимся. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов около 40 минут. Этот десерт наполнит ваш дом ароматом праздника.

Фото: iStock/bhofack2

4. Безалкогольный глинтвейн

Для тех, кто предпочитает безалкогольные напитки, предлагаем простой рецепт глинтвейна без алкоголя. Вам понадобятся:

  • 1 литр яблочного сока;
  • 1 апельсин;
  • Специи (корица, гвоздика, кардамон).

Нагрейте яблочный сок в кастрюле, добавьте нарезанные дольками апельсин и специи. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и дайте настояться 15 минут. Процедите напиток и подавайте горячим. Такой глинтвейн согреет в зимний вечер и создаст уютную атмосферу.

Фото: iStock/Taras Grebinets

5. Шампанское с ягодами

Этот простой коктейль добавит праздничного настроения вашему столу. Для него вам понадобятся:

  • Шампанское или игристое вино;
  • Свежие ягоды (малина, клубника или черника).
Фото: iStock/petrenkod
В бокалы положите несколько ягод, затем аккуратно налейте шампанское. Ягоды придадут напитку яркий цвет и освежающий вкус. Этот коктейль станет отличным дополнением к десертам и украсит ваш новогодний вечер.

Читайте также:

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0