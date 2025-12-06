06 декабря 2025, 14:14

Фото: iStock/Olga Mazyarkina

Новый год — это время волшебства, радости и, конечно, вкусной еды. Праздничный стол всегда радует разнообразием блюд, а десерты и напитки создают особую атмосферу. В материале «Радио 1» рассмотрим простые и доступные рецепты, которые помогут вам порадовать близких и сделать этот день незабываемым.





Содержание 1. Нежный торт с ягодами 2. Шоколадные трюфели 3. Яблочный пирог с корицей 4. Безалкогольный глинтвейн 5. Шампанское с ягодами

1. Нежный торт с ягодами

200 г бисквитного печенья;

400 г сметаны;

150 г сахара;

250 г свежих ягод (малина, клубника или черника).

Фото: iStock/Amanda Beekman



2. Шоколадные трюфели

200 г темного шоколада;

100 мл сливок;

Какао-порошок или кокосовая стружка для обсыпки.

Фото: iStock/Arx0nt



3. Яблочный пирог с корицей

4 яблока;

200 г муки;

150 г сахара;

2 яйца;

1 ч. ложка корицы;

Разрыхлитель теста.

Фото: iStock/bhofack2



4. Безалкогольный глинтвейн

1 литр яблочного сока;

1 апельсин;

Специи (корица, гвоздика, кардамон).

Фото: iStock/Taras Grebinets



5. Шампанское с ягодами

Шампанское или игристое вино;

Свежие ягоды (малина, клубника или черника).