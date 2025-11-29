Достижения.рф

Россиянам пообещали теплый декабрь в центре европейской части страны

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В центре европейской части России ожидается теплый декабрь с температурами выше нормы.



Об этом 29 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также в начале месяца не стоит ожидать сильных осадков и снегопадов из-за высокого атмосферного давления в регионе.

«То есть зимы как таковой с температурой ниже нулевой отметки и устойчивым снежным покровом в центре европейской России не видно», — цитируют эксперта «Известия».

Никита Кротов

