Россиянам пообещали теплый декабрь в центре европейской части страны
Вильфанд: в европейской части РФ ожидается теплый декабрь
В центре европейской части России ожидается теплый декабрь с температурами выше нормы.
Об этом 29 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также в начале месяца не стоит ожидать сильных осадков и снегопадов из-за высокого атмосферного давления в регионе.
«То есть зимы как таковой с температурой ниже нулевой отметки и устойчивым снежным покровом в центре европейской России не видно», — цитируют эксперта «Известия».
Ранее москвичам рассказали о погоде в первые дни зимы.