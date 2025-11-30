День Платона и Романа Зимоуказателей 1 декабря: Как привлечь удачу и обеспечить финансовое благополучие, народные приметы
Первый день зимы в русской традиции был посвящен мученикам Платону и Роману. В народе этот день прозвали Зимоуказателем, поскольку наши предки судили по нему о всей предстоящей зиме. Какие обычаи и погодные приметы связаны с этой датой — рассказывает «Радио 1».
История праздникаЦерковный праздник объединяет память о двух святых, живших в разное время, но пострадавших за свою веру в период гонений на христиан в Римской империи.
Мученик Платон Анкирский был братом святого Антиоха Врача. Обладая острым умом и даром слова, он с юности проповедовал христианство среди язычников. Во время правления императора Агриппина (276–282 гг.) Платона схватили и привели на суд к правителю Агриппину. Никакие уговоры, ни пытки не заставили его отречься от Христа. После жестоких истязаний мученика обезглавили.
Мученик Роман Кесарийский пострадал несколько десятилетий спустя, при императоре Диоклетиане (284–305 гг.). Он был диаконом в городе Кесарии и присутствовал при казни одного христианина. Видя непоколебимую веру мученика, Роман во всеуслышание стал убеждать собравшихся не поклоняться идолам. Его схватили и приговорили к сожжению, но внезапный ливень потушил огонь. Поскольку мученик Роман славил Христа и хулил языческих божеств, ему отрезали язык. Однако и без языка Роман чудесным образом продолжал говорить, поэтому его казнили через повешение. По преданию, вместе с ним казни подвергся и юный отрок Варул, который, увидев страдания Романа, также объявил себя христианином.
Подвиги этих святых стали символом стойкости духа и веры, за что они и были причислены к лику святых.
Традиции и обряды дняС этим днем на Руси было связано множество традиций, обрядов и поверий, призванных обеспечить благополучие на всю зиму. Главной традицией дня было определение характера будущей зимы. С утра вся семья выходила на крыльцо или за околицу, чтобы внимательно посмотреть на погоду. От этого наблюдения зависели все дальнейшие планы на холодный сезон.
До начала дел было принято возносить молитвы святым. Платону и Роману молились о материальном достатке и благополучии в доме. Существовала поговорка: «Платон да Роман кажут зиму нам». Им также молились о даровании силы духа и стойкости в вере, вспоминая их подвиг.
Чтобы в доме не переводились деньги, существовал интересный обряд. Нужно было взять в руку самую крупную купюру (или в старину – серебряную монету) и пересчитать все наличные средства в кошельке и тайнике. Считалось, что деньги, «показанные» хозяину в этот день, будут водиться весь год.
Вечером было принято собираться за богатым столом всей семьей. Обязательным угощением была каша и выпечка. Хозяйки пекли «козули» — обрядовое печенье в виде животных, которое должно было привлечь удачу в дом и задобрить зимних духов.
Что нельзя делать 1 декабряНесмотря на то, что день был праздничным, лениться и бездельничать строго запрещалось. Следовало заняться полезными домашними делами: починкой инструмента, уборкой, рукоделием. Считалось, что тот, кто трудится в этот день, обеспечит себе сытую и благополучную зиму.
1 декабря нельзя брать и давать в долг. Считалось, что если отдать из дома деньги или еду, то вместе с ними уйдет и все благополучие на весь будущий год.
В день Зимоуказателей нельзя было оставлять пустой стол. После трапезы на столе всегда оставляли немного хлеба и соли, а также ложку для домового. Это делалось, чтобы задобрить духа-хранителя дома и обеспечить сытость в зимний период.
Кроме того, запрещалось отправляться в дальний путь в одиночку. Считалось, что дорога в этот день будет неудачной, можно столкнуться с неприятностями. Если поездку нельзя было отложить, следовало хорошо помолиться и ехать большой компанией.
Приметы
- Теплая погода предвещала мягкую, теплую и малоснежную зиму, без сильных морозов.
- Сильный ветер с севера сулил морозную и вьюжную зиму, а с юга – частые оттепели.
- Если в течение дня погода менялась несколько раз (то снег, то солнце, то ветер), это означало, что и зима будет изменчивой, с резкими перепадами температур.
- Круг вокруг луны или солнца на небе предсказывал сильные холода и метели в разгар зимы.
- Метель в этот день повторится и на масленицу.