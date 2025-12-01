Россияне за новогодний сезон смогут купить полмиллиона живых елок

01 декабря 2025, 08:59

Фото: iStock/Danil Gatilov

Россияне в этом новогоднем сезоне получат возможность приобрести около 500 тысяч живых хвойных деревьев. По информации Россельхозбанка, 70% из них произвели на отечественных плантациях. Об этом пишет РИА Новости.