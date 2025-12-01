Россияне за новогодний сезон смогут купить полмиллиона живых елок
Россияне в этом новогоднем сезоне получат возможность приобрести около 500 тысяч живых хвойных деревьев. По информации Россельхозбанка, 70% из них произвели на отечественных плантациях. Об этом пишет РИА Новости.
Заготовка начинается уже в конце октября. Пик продаж приходится на середину декабря. Российские производители подготовят около 350 тысяч деревьев. Лидирующую позицию удерживает ель, ее доля составляет примерно 55%. Сосна занимает чуть более трети рынка, а пихта идет следом.
Таким образом, у россиян будет широкий выбор для создания праздничной атмосферыдома.
