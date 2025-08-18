«Проститутку снять дороже»: Демограф раскритиковал идею о штрафах за измены

18 августа 2025, 12:57

Демограф Ткаченко: идея о штрафах за измены несерьезная

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

В России предложили штрафовать граждан за супружеские измены. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил взимать от 15 до 20 тысяч рублей за измену, а за каждого брошенного родителем ребенка он счел необходимым налагать штраф в размере 50 тысяч рублей.





Демограф, директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» заявил, что никакой деятельности после такого предложения не последует, соответственно, относится серьезно не стоит.





«Некоторые депутаты просто баламутят воду, чтобы был разговор в соцсетях и СМИ. Что такое 15 тысяч за измену? Насколько я понимаю, проститутку на ночь снять дороже. Если человек будет готов заплатить такую же сумму за проститутку, то ему эти штрафы не страшны. Что такое 50 тысяч за брошенного ребенка? При разводе люди платят больше», — прокомментировал эксперт.

«Это все несерьезно, просто колыхание воздуха», — заключил демограф.