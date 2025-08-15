«Мужики — как куры»: Сябитова не поддержала введение штрафов за измену в браке

15 августа 2025, 16:45

Роза Сябитова: штрафы за измену не помогут сохранить разрушающиеся семьи

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)

Штрафы за измену в браке не смогут спасти уже разрушающиеся семьи, а каждая пара должна сама налаживать отношения и договариваться друг с другом. Так считает главная сваха России Роза Сябитова.





Напомним, общественник Виталий Бородин предложил штрафовать россиян за измену в браке на 20 тысяч рублей, а за брошенного ребёнка — на 50 тысяч рублей.



По словам Сябитовой, карательные меры никогда не приводили к положительному результату. Во избежание измен супруги должны разговаривать и обсуждать существующие проблемы.





«Мужики — как куры, отошёл на 10 метров — ничей. Однако супруг от хорошей жены гулять на стороне не будет. Женщины изменяют больше и чаще, чем мужчины», — отметила Сябитова в разговоре с Life.ru.