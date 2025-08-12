Депутат Виталий Милонов рассказал, чем грешен
Депутат Милонов: мой недостаток в просмотре детективных сериалов
У каждого человека есть свою плюсы и минусы. Специалисты говорят, что к себе стоит относиться объективно, не питая ложных надежд.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» раскрыл один из своих недостатков.
«Я люблю смотреть детективные сериалы. Это мой недостаток, наверное. Но я обычный человек и смотрю наши, снимающиеся в основном в Петербурге, сериалы. Типо "Невский" и так далее», — сказал он.
По его словам, минус этих картин в том, что в них показывается слишком мало семейности.
«В "Невском" еще куда не шло, а в остальных кажется, что кипучая и интересная жизнь только у неженатых людей», — поделился депутат.
Ранее Виталий Милонов выразил свое несогласие с предложением запретить теле-передачи «Мужское/Женское» и «Пусть говорят».