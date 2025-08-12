Достижения.рф

Депутат Виталий Милонов рассказал, чем грешен

Депутат Милонов: мой недостаток в просмотре детективных сериалов
Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

У каждого человека есть свою плюсы и минусы. Специалисты говорят, что к себе стоит относиться объективно, не питая ложных надежд.



Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» раскрыл один из своих недостатков.

«Я люблю смотреть детективные сериалы. Это мой недостаток, наверное. Но я обычный человек и смотрю наши, снимающиеся в основном в Петербурге, сериалы. Типо "Невский" и так далее», — сказал он.

По его словам, минус этих картин в том, что в них показывается слишком мало семейности.

«В "Невском" еще куда не шло, а в остальных кажется, что кипучая и интересная жизнь только у неженатых людей», — поделился депутат.

Ранее Виталий Милонов выразил свое несогласие с предложением запретить теле-передачи «Мужское/Женское» и «Пусть говорят».

Анастасия Панченко

