«Просто бред»: Демограф жёстко раскритиковал идею о налоге на презервативы с целью повысить рождаемость в РФ
Демограф Ткаченко: налог на презервативы ухудшит ситуацию в семьях
В сети активно обсуждается гипотетическое введение налога на презервативы по аналогии с некоторыми зарубежными странами, включая Китай. По мнению специалистов, такая мера может стать инструментом демографической политики.
Директор АНО «Институт демографического развитися и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» заявил, что подобные инициативы не только неэффективны, но и основаны на ложных предпосылках. А демография как наука лишь фиксирует статистику, но не отвечает на главный вопрос: что управляет процессами рождаемости.
«Вопросы рождаемости не решаются никаким экономическим способом. Все попытки что-то такое сообразить исходят изначально из неверной предпосылки. Даже если все деньги, полученные с акциза на презервативы, направить на демографические программы, ничего не получится. Грубо говоря, мы более качественно будем считать, как быстро вымираем», — сказал он.
По его словам, ключ к пониманию демографических процессов лежит не в экономике, а в фамилистике — науке о ценности семьи. Именно она, а не подсчеты демографов, должна быть основой для государственной политики.
«Чем лучше экономика, тем хуже для семьи, и наоборот. Например, в дружной семье многие потребности (поддержка, ремонт, уход) удовлетворяются внутри, не оставляя "ни копейки наружи" и не стимулируя рынок. Разрушение семейных связей, напротив, ведет к росту потребления услуг — от походов в кафе до визитов к психологу», — объяснил эксперт.
Руслан Ткаченко добавил, что без фундаментального поворота к ценностям семьи и создания комплексной фамилистической политики любые точечные меры, будь то акцизы или выплаты, обречены оставаться лишь «топливом» для экономики, а не помощью конкретным людям.
«Разрушение семьи выгодно государству и корпорациям. И все, что сейчас говорится якобы для “давайте рожать больше" никакого отношения к гражданам не имеет. Тем более акциз на презервативы. Это просто бред, как будто кто-то курил хорошо», — резюмировал демограф.