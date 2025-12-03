«Просто бред»: Демограф жёстко раскритиковал идею о налоге на презервативы с целью повысить рождаемость в РФ

03 декабря 2025, 18:34

Демограф Ткаченко: налог на презервативы ухудшит ситуацию в семьях

Фото: iStock/Di_Studio

В сети активно обсуждается гипотетическое введение налога на презервативы по аналогии с некоторыми зарубежными странами, включая Китай. По мнению специалистов, такая мера может стать инструментом демографической политики.





Директор АНО «Институт демографического развитися и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» заявил, что подобные инициативы не только неэффективны, но и основаны на ложных предпосылках. А демография как наука лишь фиксирует статистику, но не отвечает на главный вопрос: что управляет процессами рождаемости.





«Вопросы рождаемости не решаются никаким экономическим способом. Все попытки что-то такое сообразить исходят изначально из неверной предпосылки. Даже если все деньги, полученные с акциза на презервативы, направить на демографические программы, ничего не получится. Грубо говоря, мы более качественно будем считать, как быстро вымираем», — сказал он.

«Чем лучше экономика, тем хуже для семьи, и наоборот. Например, в дружной семье многие потребности (поддержка, ремонт, уход) удовлетворяются внутри, не оставляя "ни копейки наружи" и не стимулируя рынок. Разрушение семейных связей, напротив, ведет к росту потребления услуг — от походов в кафе до визитов к психологу», — объяснил эксперт.

«Разрушение семьи выгодно государству и корпорациям. И все, что сейчас говорится якобы для “давайте рожать больше" никакого отношения к гражданам не имеет. Тем более акциз на презервативы. Это просто бред, как будто кто-то курил хорошо», — резюмировал демограф.