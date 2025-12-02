Китай вводит налог на презервативы для стимулирования рождаемости

02 декабря 2025, 12:20

Фото: iStock/Di_Studio

С января 2026 года Китай добавит 13% НДС на противозачаточные средства, включая презервативы. Одновременно власти освобождают от налога услуги, которые поддерживают будущих родителей: детские сады, ясли, уход за пожилыми и услуги, связанные с бракосочетанием.