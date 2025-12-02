Китай вводит налог на презервативы для стимулирования рождаемости
С января 2026 года Китай добавит 13% НДС на противозачаточные средства, включая презервативы. Одновременно власти освобождают от налога услуги, которые поддерживают будущих родителей: детские сады, ясли, уход за пожилыми и услуги, связанные с бракосочетанием.
Как сообщает Bloomberg, с 1993 года презервативы не облагались налогом, тогда действовала политика «одна семья — один ребёнок». Сегодня Китай пытается увеличить рождаемость на фоне стареющего населения: число новорождённых сокращается третий год подряд. В 2024 году родилось всего 9,54 млн детей — почти вдвое меньше, чем десять лет назад.
Однако главная проблема остаётся финансовой. По данным института YuWa, содержание ребёнка до 18 лет обходится примерно в 538 тысяч юаней (около 5 млн рублей). Многие молодые китайцы предпочитают вкладываться в карьеру и личную жизнь, а не заводить детей на фоне высоких расходов и нестабильной экономики.
