Эксперт предложил ввести акцизы на контрацептивы для стимулирования демографии

02 декабря 2025, 13:22

Фото: iStock/Vladimir Sukhachev

Президент организации «За жизнь!» и руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков заявил, что продажа презервативов и других контрацептивов в России должна стать невыгодной для производителей. По его мнению, акцизы могут стимулировать рост рождаемости.





В разговоре с «Абзацем» эксперт подчеркнул, что себестоимость продукции низкая, а прибыль высокая, поэтому акцизы могут быть достаточно значительными. По мнению эксперта, такой подход позволит финансово поддерживать демографические программы и стимулировать население к рождению детей.





«Если говорить о том, чтобы бить рублем, это надо делать по производителям, а не по гражданам. Например, вводить акцизы на контрацептивы, чтобы оплачивались меры госполитики по демографии», — отметил Чесноков.