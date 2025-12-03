Презерватив не спас россиянку от беременности
Москвичка забеременела из-за застрявшего в ней презерватива
Жительница Москвы забеременела, проходив с использованным презервативом девять дней. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, москвичка все это время не замечала внутри себя контрацептив. Она обратилась к врачам с жалобами на сильный дискомфорт и боли ниже живота. В больнице ее обследовали и выяснили причину недомогания.
Оказалось, более недели назад у девушки произошел половой контакт. В результате развилась инфекция и нарушился цикл менструации. Позднее пациентка сдала анализы, которые показали, что она ждет ребенка.
