«Просто злится»: Психолог рассказала, как распознать депрессию у подростка

08 октября 2026, 13:29

Психолог Трифонова: во время депрессии ребенок не будет сидеть у окна и плакать

Фото: iStock/Mizina

Родители часто ждут, что депрессивный подросток будет грустным и плакать у окна. Однако, по словам специалистов, всё может выглядеть совсем иначе.





Медицинский психолог Ирина Трифонова в беседе с «Радио 1» заявила, что агрессия, грубость и резкая смена поведения порой сигнализируют о серьёзных проблемах.





«Подросток может совсем не плакать, он просто может стать злым. Будет хлопать дверями и устраивать бойкоты. Здесь нужно смотреть на изменения. Если ребенок был достаточно общительным и вдруг закрылся, бросил свое хобби, стал плохо учиться, то стоит обратить внимание», — сказала она.

«И самое главное, что он говорит о себе. Если вы слышите «я никому не нужен», «у меня всё равно ничего не получится», то стоит насторожиться», — предупредила Трифонова.

«Здесь нужно проводить работу с родителями в том числе. А потом учить ребенка справляться со своим состоянием и просить помощи у взрослых», — резюмировала психолог.