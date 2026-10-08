«Просто злится»: Психолог рассказала, как распознать депрессию у подростка
Психолог Трифонова: во время депрессии ребенок не будет сидеть у окна и плакать
Родители часто ждут, что депрессивный подросток будет грустным и плакать у окна. Однако, по словам специалистов, всё может выглядеть совсем иначе.
Медицинский психолог Ирина Трифонова в беседе с «Радио 1» заявила, что агрессия, грубость и резкая смена поведения порой сигнализируют о серьёзных проблемах.
«Подросток может совсем не плакать, он просто может стать злым. Будет хлопать дверями и устраивать бойкоты. Здесь нужно смотреть на изменения. Если ребенок был достаточно общительным и вдруг закрылся, бросил свое хобби, стал плохо учиться, то стоит обратить внимание», — сказала она.
По словам эксперта, могут также появиться какие-то симптоматические симптомы: головная боль, проблемы с ЖКТ, отсутствие сил и недомогание.
«И самое главное, что он говорит о себе. Если вы слышите «я никому не нужен», «у меня всё равно ничего не получится», то стоит насторожиться», — предупредила Трифонова.
Она добавила, что в этой ситуации нет единого для всех волшебного метода, потому что с каждым ребенком нужно работать индивидуально.
«Здесь нужно проводить работу с родителями в том числе. А потом учить ребенка справляться со своим состоянием и просить помощи у взрослых», — резюмировала психолог.