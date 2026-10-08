Дочь-подросток родила ребёнка от отца и оставила его умирать на обочине
На обочине дороги Струве в штате Калифорния полицейские обнаружили тело новорождённой девочки со следами травм. Ребёнка назвали «Малышка Анхелита».
Расследование показало, что родителями младенца были 14‑летняя школьница и её отец. К моменту начала разбирательства мужчина вместе с дочерью покинул территорию США, но позднее их обнаружили в Мексике, сообщает Los Angeles Times.
Сейчас девочка находится под опекой местного агентства по защите детей. Отцу предъявили обвинения в инцесте, жестоком обращении с ребёнком и причинении тяжкого вреда. Кроме того, правоохранители задержали мать девочки по подозрению в создании угрозы жизни несовершеннолетней.
Ранее в Комсомольске-на-Амуре произошёл пожар. В квартире, объятой пламенем, находилась женщина и её дети.
Читайте также: