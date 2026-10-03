«Просто шутил»: подросток открыл стрельбу по школьникам
Питерский подросток прострелил щеку 12-летнему ребенку для шутки
В Санкт-Петербурге школьник получил ранение щеки из-за выстрела из пневматического пистолета. Инцидент произошел 2 октября на Васильевском острове, сообщает Telegram-канал «78|новости».
По словам матери пострадавшего Ольги, ее сын вместе с другом вышел погулять и встретил компанию сверстников. Один из подростков достал пневматический пистолет и начал стрелять в сторону ребят.
«Он уже начал, по сути, стрелять по ним как по мишеням. Одному попал в руку, в ногу. Знаю, что попал в щеку навылет. Собственно, пулю остановил зуб, который тоже пострадал», — сказала собеседница.Очевидцы добавили, что стрелявший «просто шутил». Других подробностей не приводится.