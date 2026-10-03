«Просто шутил»: подросток открыл стрельбу по школьникам

03 октября 2026, 20:28

Питерский подросток прострелил щеку 12-летнему ребенку для шутки

Фото: istockphoto/Motortion

В Санкт-Петербурге школьник получил ранение щеки из-за выстрела из пневматического пистолета. Инцидент произошел 2 октября на Васильевском острове, сообщает Telegram-канал «78|новости».





По словам матери пострадавшего Ольги, ее сын вместе с другом вышел погулять и встретил компанию сверстников. Один из подростков достал пневматический пистолет и начал стрелять в сторону ребят.



