«Простое правило»: Россиянам рассказали, как дневной свет влияет на сахар в крови
Эндокринолог Мисникова: дневной и искусственный свет влияют на сахар в крови
Ученые выяснили, что дневной свет оказывает влияние на уровень глюкозы. Эффект объясняется влиянием солнечного света на синхронизацию циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма, которые способствуют более эффективному сжиганию жиров и снижают резкие колебания сахара.
Руководитель отделения терапевтической эндокринологии МНИКИ имени Владимирского, профессор Инна Мисникова в беседе с «Радио 1» заявила, что простое правило — больше естественного света днём и меньше искусственного ночью — может стать ещё одним шагом на пути к здоровому метаболизму и эффективному контролю за сахаром в крови.
Эксперт дала простые и реализуемые рекомендации, особенно для тех, кто работает в офисе:
- Ежедневно прогуливайтесь на свежем воздухе: важно просто взять в привычку какое-то время проводить на улице, хотя бы 15–20 минут.
- Организуйте рабочее место у окна: дневной свет падает на стол и благоприятно влияет на психику.
- Используйте технологии: можно использовать специальные лампы для светотерапии.
- Создавайте темноту ночью: это необходимо для выработки мелатонина.
В завершение беседы Инна Мисникова напомнила о базовых принципах профилактики диабета, где свет — новый, но не единственный элемент.
«Важно питание, уровень физической активности и качественный сон. То есть нужно комплексное воздействие», — сказала она.