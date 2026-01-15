«Простое правило»: Россиянам рассказали, как дневной свет влияет на сахар в крови

15 января 2026, 16:01

Эндокринолог Мисникова: дневной и искусственный свет влияют на сахар в крови

Фото: iStock/SementsovaLesia

Ученые выяснили, что дневной свет оказывает влияние на уровень глюкозы. Эффект объясняется влиянием солнечного света на синхронизацию циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма, которые способствуют более эффективному сжиганию жиров и снижают резкие колебания сахара.





Руководитель отделения терапевтической эндокринологии МНИКИ имени Владимирского, профессор Инна Мисникова в беседе с «Радио 1» заявила, что простое правило — больше естественного света днём и меньше искусственного ночью — может стать ещё одним шагом на пути к здоровому метаболизму и эффективному контролю за сахаром в крови.



Эксперт дала простые и реализуемые рекомендации, особенно для тех, кто работает в офисе:





Ежедневно прогуливайтесь на свежем воздухе: важно просто взять в привычку какое-то время проводить на улице, хотя бы 15–20 минут.

важно просто взять в привычку какое-то время проводить на улице, хотя бы 15–20 минут. Организуйте рабочее место у окна: дневной свет падает на стол и благоприятно влияет на психику.

дневной свет падает на стол и благоприятно влияет на психику. Используйте технологии: можно использовать специальные лампы для светотерапии.

можно использовать специальные лампы для светотерапии. Создавайте темноту ночью: это необходимо для выработки мелатонина.

«Важно питание, уровень физической активности и качественный сон. То есть нужно комплексное воздействие», — сказала она.