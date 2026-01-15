Достижения.рф

«Простое правило»: Россиянам рассказали, как дневной свет влияет на сахар в крови

Эндокринолог Мисникова: дневной и искусственный свет влияют на сахар в крови
Фото: iStock/SementsovaLesia

Ученые выяснили, что дневной свет оказывает влияние на уровень глюкозы. Эффект объясняется влиянием солнечного света на синхронизацию циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма, которые способствуют более эффективному сжиганию жиров и снижают резкие колебания сахара.



Руководитель отделения терапевтической эндокринологии МНИКИ имени Владимирского, профессор Инна Мисникова в беседе с «Радио 1» заявила, что простое правило — больше естественного света днём и меньше искусственного ночью — может стать ещё одним шагом на пути к здоровому метаболизму и эффективному контролю за сахаром в крови.

Эксперт дала простые и реализуемые рекомендации, особенно для тех, кто работает в офисе:

  • Ежедневно прогуливайтесь на свежем воздухе: важно просто взять в привычку какое-то время проводить на улице, хотя бы 15–20 минут.
  • Организуйте рабочее место у окна: дневной свет падает на стол и благоприятно влияет на психику.
  • Используйте технологии: можно использовать специальные лампы для светотерапии.
  • Создавайте темноту ночью: это необходимо для выработки мелатонина.

В завершение беседы Инна Мисникова напомнила о базовых принципах профилактики диабета, где свет — новый, но не единственный элемент.

«Важно питание, уровень физической активности и качественный сон. То есть нужно комплексное воздействие», — сказала она.

Анастасия Панченко

