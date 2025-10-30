Россиян предупредили о риске тромбоза при апноэ сна
Врач Новиков: апноэ сна может привести к тромбозу
Громкий храп может указывать на обструктивное апноэ сна — частые остановки дыхания во сне, при которых уровень кислорода в крови падает, а сердце и сосуды испытывают мощный стресс. Об этом рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков.
По словам эксперта, апноэ сна является реальным фактором риска тромбоза.
«Люди с этим синдромом в несколько раз чаще сталкиваются с тромбозом глубоких вен и тромбоэмболией легочной артерии — состояниями, угрожающими жизни», — пояснил Новиков в беседе с «Известиями».
Он уточнил, что чаще всего апноэ страдают люди с избыточным весом. Также в группе риска находятся мужчины старше 40 лет, курильщики и люди, страдающие эндокринными нарушениями.
Врач отметил, что недуг проявляется не только громким храпом, но и ночными пробуждениями, постоянной сонливостью, чувством усталости после сна, скачками давления и головными болями.
При апноэ важно своевременно обратиться к врачу, заключил Новиков.
В свою очередь врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, как бороться с осенней сонливостью.
«Нужно ложиться в девять часов вечера и спать положенные восемь часов. Если человек выдерживает этот режим, он просыпается бодрым, весёлым и в рабочем состоянии. Дальше лёгкая зарядка, горячий завтрак и немного кофеина», — посоветовала специалист.
Она добавила, что причинами сонливости являются отсутствие солнца, серая погода и внутреннее биологическое состояние.