Россиян предупредили о риске тромбоза при апноэ сна

30 октября 2025, 21:34

Врач Новиков: апноэ сна может привести к тромбозу

Фото: iStock/Visions

Громкий храп может указывать на обструктивное апноэ сна — частые остановки дыхания во сне, при которых уровень кислорода в крови падает, а сердце и сосуды испытывают мощный стресс. Об этом рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков.





По словам эксперта, апноэ сна является реальным фактором риска тромбоза.





«Люди с этим синдромом в несколько раз чаще сталкиваются с тромбозом глубоких вен и тромбоэмболией легочной артерии — состояниями, угрожающими жизни», — пояснил Новиков в беседе с «Известиями».

«Нужно ложиться в девять часов вечера и спать положенные восемь часов. Если человек выдерживает этот режим, он просыпается бодрым, весёлым и в рабочем состоянии. Дальше лёгкая зарядка, горячий завтрак и немного кофеина», — посоветовала специалист.