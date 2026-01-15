Подмосковный врач дал советы для безопасных крещенских купаний

15 января 2026, 12:32

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В ночь с 18 на 19 января в Подмосковье пройдет праздник Крещения с традиционным купанием в освящённых водоёмах. Погружение в ледяную воду — серьёзный стресс для неподготовленного организма, и подходить к нему нужно осторожно, сообщили в Минздраве Московской области.





Специалисты рекомендуют отказаться от зимнего купания людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с давлением, перенёсшим инфаркт или инсульт, а также при острых или хронических воспалительных процессах. В группе риска находятся пациенты с болезнями дыхательных путей, дети, беременные, кормящие мамы и пожилые люди.



«Перед купанием категорически нельзя употреблять алкоголь, так как он нарушает естественную терморегуляцию. Необходимо предварительно разогреться с помощью лёгких упражнений и растираний, а подходить к проруби следует в удобной нескользящей обуви. Само погружение должно длиться не более 20-30 секунд. После выхода из воды важно быстро обтереться, надеть сухую тёплую одежду и согреться в помещении, выпив, например, горячий чай», — объяснил врач-терапевт Лобненской больницы Дмитрий Смирнов.