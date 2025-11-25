Врач назвала главные ошибки в лечении насморка

25 ноября 2025, 12:45

Врач Елизарова: нос во время насморка ничем промывать нельзя

Фото: iStock/anatoliycherkas

В стремлении поскорее избавиться от заложенности носа мы часто хватаемся за первые попавшиеся средства из рекламы — например, за спрей. Но что, если привычные действия лишь усугубляют проблему?





Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова в беседе с «Радио 1» заявила, что сосудосуживающие капли могут быть опасны, как и другие средства промывания носа. Она выделила две главные ошибки, которые совершают почти все.





Злоупотребление сосудосуживающими каплями: мгновенное облегчение после их использования — обманчиво. Эти препараты не лечат, а лишь временно снимают отек, вызывая привыкание и повреждая слизистую оболочку.

Неправильное промывание носа: заливать что-то в дыхательный орган очень опасно.

«Аквалоры, долфин — плохие вещи. Нос — это деликатный дыхательный орган, и бесконтрольное введение в него жидкостей может нарушить его естественные функции и даже способствовать распространению инфекции в пазухи», — объяснила эксперт.

«Необходимо сдать анализы, посмотреть кровь, провести диагностику. Только врач может определить причину насморка (вирус, бактерия, аллергия) и назначить адекватное лечение, которое может включать антигистаминные препараты, ингаляции или местную терапию, но точно не будет основываться на бесконтрольном использовании вредных спреев и промываний», — резюмировала она.