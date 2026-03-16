«Простой инструмент»: Диетолог предложил действенный лайфхак для похудения без жестких диет

16 марта 2026, 15:01

Диетолог Пристанский: для похудения нужно убирать за 4 часа до сна углеводы

Диеты создают больше проблем, чем решают. За строгим соблюдением дефицита калорий, как правило, следует обжорство. Так создаётся порочный круг.





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» объяснил, что для похудения нужно тщательно работать со своим рационом, понимая, что в орагнизме нет ничего лишнего.



Эксперт отметил, что углеводы являются тем самым «рычагом», с которым можно работать, корректируя фигуру. Он предложил простой и действенный лайфхак для тех, кто хочет контролировать вес без жестких диет.





«Единственный нутриент, с которым мы можем играть — углеводы. Важная задача — следить за компоновкой нашего тела, а ближе к вечеру убирать углеводы. Это простой инструмент: за четыре часа до сна мы убираем полностью углеводы. Хочется кушать — вперед на кухню, берем куриную грудочку, стейк, яйца, всё, что прыгало, бегало, летало, плавало», — порекомендовал Пристанский.